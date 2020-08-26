Проверку работы сотрудников транспортной полиции осуществляли члены Общественного совета при ЛО МВД на станции Тверь. Фото: ЛО МВД на станции Тверь.

Линейный отдел полиции на станции Тверь посетил "гражданский мониторинг". "Гражданский мониторинг" - специальная акция, целью которой является осуществление общественного контроля в системе МВД, а также укрепление доверия людей к правоохранителям.

Проверку работы сотрудников тверской транспортной полиции осуществляли члены Общественного совета при ЛО МВД России на станции Тверь.

- Общественники проверили условия, созданные для посетителей: наличие стола, стульев, ручек и писчей бумаги. С положительной стороны отметили соблюдение мер санитарной безопасности, - рассказали в пресс-службе ЛО МВД.

Кроме этого "гражданский мониторинг" проверил информационные стенды внутри здания линейного отдела, оценил опрятность сотрудников, проинспектировал организацию работы дежурной части. Оценка работе отдела по итогам проверки была дана положительная.