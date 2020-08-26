В Тверской области за семь месяцев пять несовершеннолетних совершили наркопреступления

Пять несовершеннолетних тверичан привлекли к уголовной ответственности за наркотики. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Возбудили уголовные дела в отношении 246 жителей Тверской области. У правонарушителей изъяли более 32 килограммов наркотиков. Это больше, чем за такой же период 2019 года. Такие данные озвучили на пресс-конференции в УМВД по Тверской области.

Главный акцент сделали на работу с несовершеннолетними. Во всём регионе 19 человек, не достигших 18 лет, употребляли наркотики и стоят на учёте в полиции.

По-прежнему в поставке наркотиков играет значительную роль географической положение Тверской области. Также на положение дел влияют продажа наркотических средств через Интернет и замещение «обычных» наркотиков синтетическими.

На тягу подростков к наркотикам всё также влияет дефицит семейного общения и пример окружения. В молодёжной среде сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, в том числе, объясняющие, что продажа наркотиков и получение «лёгких» денег – это незаконно и чревато серьёзными последствиями.