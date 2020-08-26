Завёрнутое в простыню тело женщины нашли на обочине дороги в Тверской области

Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления, возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В лесном массиве, вблизи деревни Даниловское, Калининского района Тверской области 20 августа обнаружено тело 33-летней жительницы Твери с признаками насильственной смерти, завернутое в простыню.

По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Оперативниками был определен и отработан круг лиц, возможно причастных к совершению данного преступления. От родственников погибшей стало известно, что 18 августа женщина поехала на свидание с мужчиной, с которым она познакомилась в социальных сетях, и не вернулась.

- Экспертам-криминалистам УМВД России по Тверской области по изъятой простыни удалось выделить генотип человека и идентифицировать предполагаемого преступника, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Выяснилось, что 37-летний житель Твери в ходе ссоры несколько раз ударил свою знакомую ножом. От полученных ран в шею и грудь потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого в убийстве задержали по "горячим следам". Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

- Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе: медицинские, медико-криминалистическая, генетическая, трасологическая. В ходе следствия также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости подозреваемого в момент совершения инкриминируемого ему деяния, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.