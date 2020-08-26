В Твери на стройке новой детской областной больницы начали рыть котлован

Специалисты подрядчика приступили к работам нулевого цикла. Фото: ПТО

На стройплощадке нового комплекса для областной детской клинической больницы недалеко от ОКБ приступили к выполнению работ так называемого нулевого цикла, то есть к подготовке сооружения основания объекта и прокладке подземных коммуникаций.

От качества и точности выполнения строительных работ на этом этапе зависит надежность возводимой конструкции и безопасность ее последующей эксплуатации.

Специалисты подрядчика занимаются выравниванием территории строительной площадки и роют котлован под фундамент будущего здания. Ведётся подготовка к установке системы водопонижения и монтаж временных строений.

Напомним, что строительством нового комплекса ДОКБ занимается дочерняя организация Госкорпорации «Ростех» – компания «РТ-СоцСтрой».

15 июня 2020 года губернатор Игорь Руденя и глава Госкопорации Ростех Сергей Чемезов заложили первый камень на стройплощадке.

Больницу должны возвести за три года.

Через три года здесь должно стоять новое здание ДОКБ. Фото: ПТО