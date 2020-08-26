На тридцати улицах Твери положили новый асфальт

Качество покрытия проверит приемочная комиссия Фото: администрация Твери

В Твери продолжается кампания по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По состоянию на 26 августа на 30 улицах областного центра завершены работы по асфальтированию дорожного полотна, еще на 12 объектах работы идут полным ходом.

Напомним, в этом году по программе должны отремонтировать 46 улиц во всех районах города, протяженностью 61,5 км.

Пока полностью отремонтирован и готов к приемке только Волжский проезд. На других участках подрядчики устанавливают дорожные знаки, наносят разметку, искусственные неровности, обустраивают тротуары, обочины и съезды.

Ремонтная кампания должна завершиться до 30 сентября.