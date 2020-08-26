Тверьстат представил информацию о структуре инвестиций в Тверской области

Общий инвестиционный потенциал составил 26,7 млрд рублей. Фото: Анастасия Осипова

Тверьстат представил данные о структуре капитальных вложений в Тверской области в первом полугодии 2020 года.

Общий инвестиционный потенциал составил 26,7 млрд рублей. Более половины (58%) из общей суммы капитальных вложений ушло на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

В Тверьстате отмечают, что это механизмы новых поколений, причём около 76% организаций приобрели машины и оборудование отечественного производства.

26% капвложений было инвестировано в нежилые здания и сооружения, а в жилые постройки - 11%.

2% инвестиций относятся к сфере интеллектуальной собственности и ещё 3% обозначены статистическим ведомством как "прочие инвестиции".