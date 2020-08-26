В Тверской области ищут очевидцев ДТП с пешеходом на трассе М-10

В Тверской области ищут очевидцев ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Специализированный следственный отдел УМВД России по Тверской области разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло на 187-м км трассы М-10 "Россия" 25 августа.

В 7:30 утра 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ", при движении в сторону Москвы сбила 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят передать сведения по телефону ССО УМВД России по Тверской области: 8-952-086-26-78.