В Тверской области госавтоинспекторы помогли раненому водителю

Госавтоинспекторы помогли мужчине добраться до больницы Фото: УМВД России по Тверской области

Инцидент произошел 16 августа на 11 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Калининском районе Тверской области.

Водитель ехал на автомобиле в больницу, заметил патрульный экипаж и попросил о помощи. Мужчина пояснил, что выполняя хозяйственные работы на дачном участке, станком повредил руку. Из-за серьезной травмы управлять автомобилем было практически невозможно.

- Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району старший лейтенант полиции Александр Константинов и лейтенант полиции Роман Богатов оказали доврачебную помощь пострадавшему и пересадили мужчину в служебный автомобиль, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Включив спецсигналы, сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили пострадавшего в лечебное учреждение.

Пострадавшему оказали своевременную помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.