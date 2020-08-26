В Твери на улице Московская подозрительным предметом оказался пакет с мусором

Подозрительным предметом оказался пакет с мусором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 26 августа утром в Твери по адресу улица Московская, дом 24, корпус 1 полицейские оцепили территорию из-за подозрительного пакета, перевязанного верёвкой. На месте дежурили правоохранительные органы и сотрудники МЧС. Но опасность не подтвердилась.

Прибывшие на место кинолог с собакой проверили предмет, который находился в урне. Собака ничего подозрительного не учуяла.

Когда полиция вскрыла пакет, оказалось, что внутри лежит бытовой мусор.