В Тверской области скоро начнут принимать заявки на субсидии от владельцев торговых центров

на поддержку могут рассчитывать только арендодатели ТЦ площадью более 1000 кв. м. Фото: Виктория ТУШКОВА

Прием документов для предоставления субсидий арендодателям крупных торговых центров начнется с 7 сентября в областном министерстве экономического развития.

Решение отказать поддержку владельцам ТЦ, которые в связи с коронавирусом снизили для предпринимателей стоимость аренды во втором квартале, было принято на заседании правительства региона 14 июля.

Как отметил тогда губернатор Игорь Руденя, таким арендодателям компенсируют 25% заплаченных ими налогов по итогам 2019 года.

- Всего это более 21 млн рублей, – сообщил Игорь Руденя при принятии решения о введении поддержки.

Поддержку смогут получить владельцы торговых центров площадью более 1000 кв. м.

Заявления будут приниматься до 18 сентября включительно по адресу: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, дом 2, этаж 3, кабинет 330.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(4822) 35-33-48 (контактное лицо: Свободина Анастасия Ивановна) и 8(4822)34-89-37 (контактное лицо: Сидоркина Лилия Васильевна).