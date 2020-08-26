Тверские туроператоры смогут воспользоваться новой мерой поддержки

На заседании бюджетной комиссии рассмотрели вопрос финансирования новой меры поддержки туроператоров в регионе. Фото: ПТО

Туроператорам в Тверской области предоставят субсидии за привлечение туристов в регион. на заседание областной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей принято решение о выделении в 2020 году на обеспечение этой новой меры поддержки 3,9 млн рублей.

Данная мера господдержки разработана по поручению главы региона.

- Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места, - считает Игорь Руденя.

Для получения субсидии туроператорам необходимо предусматривать проживание туристами не менее одной ночи в гостинице, прошедшей классификацию, зарегистрированной и расположенной в Тверской области. Кроме того, должна быть проведена экскурсия хотя бы на один туробъект в день.

Туристические поездки также должны осуществляться по следующим маршрутам: культурно-познавательный, туристско-рекреационный, религиозно-познавательный, военно-патриотический и круизный.

Как сообщает областное правительство, поддержку будут оказывать при условии прироста количества туристов по сравнению с 2019 годом.