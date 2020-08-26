Четырех жителей Тверской области лишили прав из-за наличия заболеваний

Четырех жителей Тверской области лишили прав по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"

Прокуратура Лихославльского района в ходе проверки установила, что четыре жителя Лихославльского района при наличии заболеваний, препятствующих управлению транспортным средством, имеют действующие водительские удостоверения.

В ведомстве напомнили, что возможность управления транспортным средством исключается, если водитель страдает эпилепсией, наркотической или алкогольной зависимостью.

Прокурором Лихославльского района в интересах неопределенного круга лиц в суд направлены административные исковые заявления о прекращении права управления транспортным средством.

Исковые требования суд удовлетворил. Исполнение находится на контроле прокуратуры.