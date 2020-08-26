Одиннадцать человек заразились коронавирусом в Твери 26 августа

В Твери подтверждено одиннадцать случаев коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 26 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них одиннадцать зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5284 человек.
4105 заболевших излечились от инфекции. 181 человек умер.
998 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1716 (+11 за сутки)
Кимры 556 (+1)
Конаковский район 418 (+3)
Ржев 371 (+3)
Калининский район 279 (+3)
Лихославльский район 243
Торжок 215 (+1)
Вышневолоцкий округ 169
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО