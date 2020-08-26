Одиннадцать человек заразились коронавирусом в Твери 26 августа

В Твери подтверждено одиннадцать случаев коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 26 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них одиннадцать зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5284 человек.

4105 заболевших излечились от инфекции. 181 человек умер.

998 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1716 (+11 за сутки)

Кимры 556 (+1)

Конаковский район 418 (+3)

Ржев 371 (+3)

Калининский район 279 (+3)

Лихославльский район 243

Торжок 215 (+1)

Вышневолоцкий округ 169

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.