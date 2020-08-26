В Твери начнут действовать школьные проездные на «Транспорт Верхневолжья». Фото: Виктория ТУШКОВА

С 26 августа в Твери начали продаваться транспортные проездные для школьников. Чтобы ездить в течение месяца неограниченное количество раз, необходимо внести на счёт 525 рублей. Стоимость самой жёлтой карты – 50 рублей.

ШкольныЙ проездной продаётся в киосках «Тверьсоюзпечать». После покупки карту нужно зарегистрировать в школе, предъявив СНИЛС ребёнка. Также нужно получить справку, что юный тверичанин является учеником школы. Её будут предъявлять контролёру в автобусе.

Внести деньги для активации проездного можно через «Сбербанк онлайн» или банкомат, а также в мобильном приложении «Волга» или на сайте оператора «Транспорт Верхневолжья» tvercard.ru.

Проездной для школьников действуйте в Твери. Для поездок в Калининский район нужно положить на карту дополнительные деньги.

Важно помнить, что карта в транспорте прикладывается дважды – при входе и выходе. Если автобус едет в пригород, то у пользователя снимут с карты деньги по установленному тарифу. Если финансов на проездном нет, то карта попадёт в стоп-лист. Чтобы исключить из «чёрного списка», нужно пополнить карту и позвонить по номеру 8-800-350-00-99.

Если карту потеряли, нужно зарегистрировать в учебном заведении новую. При этом «сгорают» деньги, которые были на старой карте, или нет – пока не уточняется.