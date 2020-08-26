Водитель "Газели" погиб в лобовом столкновении с "Камазом" в Тверской области

Водитель "Газели" погиб на трассе в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла 26 августа на 361-м километре трассы М-10 "Россия" в Бологовском районе Тверской области.

По предварительной информации УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке "Газель" по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Камазом".

Водитель "Газели" погиб на месте ДТП. Пассажир того же автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям о соблюдении скоростного режима при неблагоприятных погодных условиях. Будьте внимательны и осторожны.