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Несколько проспектов и Южное кольцо затопило в Твери

На Тверскую область обрушился сильнейший ливень
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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В Твери затопило Южное кольцо Фото: скрин с веб-камеры "Аннет"

В Твери затопило Южное кольцо Фото: скрин с веб-камеры "Аннет"

В ночь на 26 августа на Тверь обрушился сильнейший ливень, осадки продолжаются и утром. О непогоде накануне предупреждали синоптики и МЧС.

Из-за сильных осадков в Твери затопило проспекты Победы и Ленина, улицу Индустриальную, а также транспортное кольцо в микрорайоне "Южный".

Водителей просят быть внимательными и осторожными при движении.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при сильном дожде и ветре следует ограничить выход из зданий.

Волоколамский проспект Фото: скрин с веб-камеры "Аннет"

Волоколамский проспект Фото: скрин с веб-камеры "Аннет"

Проспект Победы на пересечении с 15 лет Октября Фото: Александр Сорокин

Проспект Победы на пересечении с 15 лет Октября Фото: Александр Сорокин

Стихия