В день 122-летия у Тверского вагоностроительного завода появился новый гимн

Тверской вагонзавод отмечает 122-летие Фото: пресс-служба ТВЗ

25 августа Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав АО "Трансмашхолдинг", отмечает 122-летие. По случаю праздника тверские вагоностроители получили музыкальный подарок – обновленный гимн предприятия.

- Созданный к 110-летию предприятия "Марш тверских машиностроителей" на слова и музыку Евгения Малышева, остался в истории предприятия. Сегодня ему на смену пришел новый гимн под названием "Я – тверской вагоностроитель", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Музыку на стихи тверского исполнителя Дмитрия Яковлева написал известный пианист и композитор Евгений Соколовский.

- Работая над текстом, хотелось донести идею, что завод - это большой, единый, слаженно работающий организм, - рассказал об идее автор текста Дмитрий Яковлев. - И самое главное, хотелось, чтобы ощущалось родство работников завода, нечто семейное и домашнее.

- Это настоящий город в городе. Современное оборудование и тысячи людей, работающих на благо нашей страны. Этот настрой, несомненно, помог справиться с поставленной задачей, - поделился впечатлениями о заводе автор музыки Евгений Соколовский.