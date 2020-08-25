В Тверской области пожарные спасли женщину из горящего дома

Пожарные вынесли женщину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Советской в селе Медное Калининского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 25 августа.

По указанному адресу убыли два отделения отдельного поста пожарно-спасательной части №72 села Медное и два отделения пожарно-спасательной части №72.

По прибытии на место личным составом в горящем доме была обнаружена женщина, которая не смогла выйти самостоятельно.

- Огнеборцы вынесли пострадавшую на свежий воздух и передали врачам, прибывшим на место. Бригадой скорой медицинской помощи женщина с ожогами была госпитализирована в ОКБ города Твери, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Всего для тушения пожара от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.