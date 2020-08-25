Губернатор проверил, как строят мост в устье Тьмаки в Твери

Начался монтаж балок. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 25 августа не ограничился инспекцией Бурашевского путепровода, но также побывал на строительстве пешеходного моста через Тьмаку. Он соединит набережную Михаила Тверского и Остров Памяти.

Мост начали возводить этой весной. Выполнено много подготовительной работы. 21 августа начался монтаж первой балки. Все идет по графику. Это отметил и губернатор.

- В ближайшее время эта территория должна стать одним из самых любимых мест жителей Твери, гостей города. Все должно быть удобно и интересно для подрастающего поколения, которое сможет прикоснуться к истории родного края и города, - сказал Игорь Руденя, понаблюдав, как приступают к монтажу второй балки.

В конце августа с завода-изготовителя в Санкт-Петербурге должны привезти опорные части. После их монтажа строители опустят смонтированное пролётное строение моста в определённое проектом положение. Следующим этапом работ будет монтаж пешеходной части.

Мост будет арочным, 5,5 метров шириной и чуть более 88 метров длиной.

Пешеходный мост в устье Тьмаки является частью кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море».