Житель Тверской области незаконно зарегистрировал в своей квартире двух россиян

Житель Тверской обласи фиктивно прописал в квартире двух граждан
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Перед судом предстал 45-летний житель Бежецкого района. Мужчина признан виновным по ст. 322.2 УК РФ.
Установлено, что подсудимый по просьбе знакомого предоставил в ОМВ МО МВД России "Бежецкий" заявление о согласии на регистрацию по месту его жительства двух граждан Российской Федерации с указанием их места пребывания в городе Бежецк.
Владелец жилплощади знал, что граждане по указанному месту пребывания проживать не будут и фактически жилое помещение им предоставлять не собирался.
За фиктивную регистрацию он оштрафован на 20 000 рублей.