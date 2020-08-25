Житель Тверской области незаконно зарегистрировал в своей квартире двух россиян

Житель Тверской обласи фиктивно прописал в квартире двух граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед судом предстал 45-летний житель Бежецкого района. Мужчина признан виновным по ст. 322.2 УК РФ.

Установлено, что подсудимый по просьбе знакомого предоставил в ОМВ МО МВД России "Бежецкий" заявление о согласии на регистрацию по месту его жительства двух граждан Российской Федерации с указанием их места пребывания в городе Бежецк.

Владелец жилплощади знал, что граждане по указанному месту пребывания проживать не будут и фактически жилое помещение им предоставлять не собирался.

За фиктивную регистрацию он оштрафован на 20 000 рублей.