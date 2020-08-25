Губернатор Игорь Руденя происпектировал отремонтированный Бурашевский путепровод в Твери

Губернатор Игорь Руденя осмотрел открытый Крупский мост Фото: администрация Твери

В Твери капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе завершён на 90%. Спустя год и один месяц - именно столько длился ремонт - движение транспорта открыли в обоих направлениях.

25 августа Крупский мост с инспекционной поездкой посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Основной этап работ завершён. Считаем, что они выполнены достойно, - отметил глава региона. - В процессе приёмки качество работ и их полнота будет ещё проверена специалистами.

В настоящее время подрядчик - ООО "ВИТ" - проводит на Бурашевском путепроводе финальные работы, движению транспорта и пешеходам они не мешают. Рабочие ремонтируют тротуары под мостом, меняют линии наружного освещения, красят пролеты и благоустраивают прилегающую территорию.

Также во вторник Игорь Руденя ознакомился с ходом восстановительных работ в доме №19 по бульвару Гусева в Твери. Напомним, что ранним утром 2 января там в квартире на третьем этаже произошел взрыв газа.

Глава региона осмотрел ремонтируемые квартиры, пообщался с гражданами.

Губернатор подчеркнул, что выполнение всех работ на объекте, включая благоустройство прилегающей территории, необходимо завершить на качественно высоком уровне. Чтобы в дальнейшем не было никаких проблем.