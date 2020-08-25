Покалеченной собачке начали делать операции. Фото: Инициативная группа по защите животных Твери – ВК/tverhelpanimals

Как сообщают в тверской Инициативной группе по защите животных, маленькая собака пострадала на рельсовой дороге Тверского вагоностроительного завода. Жертвами стали две собаки, один щенок погиб, а второй выжил, но остался без носа и части верхней челюсти. Сейчас пластический хирург сделал маленькой собаке первую операцию.

Собака жила с ранами больше недели, но затем ей помогли зоозащитники. Московский врач начал «наращивать» животному новую морду. Специалист убрал сломанные кости и сделал пластику носовых проходов. В носу теперь установлены специальные трубки, чтобы закрепить результат.

Как уточняется в информации, впереди ещё как минимум две пластических операции. После восстановления щенок сможет полноценно жить, ему будут искать новых хозяев. Деньги на лечение переводили неравнодушные тверичане.

Через неделю собаку ждёт новый приём в хирургическом кабинете в Москве. Сейчас она находится на стационаре в посёлке Редкино, где за ней ухаживают другие врачи.