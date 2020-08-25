Госавтоинспекторы выявили 55 пьяных водителей в Тверской области

Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое состоялось в минувшие выходные с 21 по 23 августа.

Сотрудниками ГИБДД пресечено 55 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 17 водителей. На нарушителе составлены административные материалы.

Госавтоинспекторы призывают жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, о нетрезвых водителях сообщать по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).