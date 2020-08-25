Сайты по продаже отчетных документов запретил суд в Тверской области

Судом информация признана запрещенной Фото: архив "КП"
Прокуратурой Бельского района в ходе проверки выявлены восемь Интернет-ресурсов, предлагающих приобрести подтвержденные и заполненные отчетные документы - счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ и др.
Информация размещалась в свободном доступе.
- Распространение указанной информации противоречит целям и задачам налогового законодательства, способствует незаконному уклонению от уплаты налогов, возможного получения необоснованной выгоды, - уточнили и в областной прокуратуре.
Прокуратурой Бельского района направлено административное исковое заявление в Бельский районный суд.
Требования прокурора судом удовлетворены. Информация признана запрещенной, ресурсы заблокированы.