Сайты по продаже отчетных документов запретил суд в Тверской области

Судом информация признана запрещенной Фото: архив "КП"

Прокуратурой Бельского района в ходе проверки выявлены восемь Интернет-ресурсов, предлагающих приобрести подтвержденные и заполненные отчетные документы - счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ и др.

Информация размещалась в свободном доступе.

- Распространение указанной информации противоречит целям и задачам налогового законодательства, способствует незаконному уклонению от уплаты налогов, возможного получения необоснованной выгоды, - уточнили и в областной прокуратуре.

Прокуратурой Бельского района направлено административное исковое заявление в Бельский районный суд.

Требования прокурора судом удовлетворены. Информация признана запрещенной, ресурсы заблокированы.