В Кашине 29 августа пройдёт экскурсия «В сердце Кашина». Фото: группа в соцсетях Тверского государственного объединённого музея – ВК/tvermuzeum

Акция «Экскурсионный флешмоб» проходит уже третий год подряд. Она зародилась в Омской области, а в 2020 году к ней присоединяются и другие регионы страны. Суть в том, что одновременно стартуют несколько бесплатных экскурсий.

С 2017 года количество экскурсий, которые начинались единовременно, увеличилось с 30 до 70. Флешмоб расширяет свои границы. Планируют, что к 2022 году к акции подключатся все субъекты Российской Федерации, и по всей России будут проходить экскурсии в один день и в одно и то же время.

В 2020 году в Тверской области к флешмобу присоединятся Кашинский, Бельский и Зубцовский краеведческие музеи.

В частности, в Кашине состоится экскурсия по центру города «В сердце Кашина». Центральная часть населённого пункта расположена на полуострове в форме сердца, который омывает река Кашинка.

Стартовая точка экскурсионного маршрута – памятник Анне Кашинской, финальная – Мемориала воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Пешеходная экскурсия рассчитана на любой возраст. Экскурсовод – заведующая Кашинским краеведческим музеем, председатель Общества изучения Кашинского края Анна Малова.

Все желающие узнают историю Кашина и факты из жизни Анны Кашинской. Также рассказ будет идти об особенностях архитектуры города и традициях кашинских купцов.