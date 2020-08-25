В Тверской области горячим питанием бесплатно обеспечат больше 57 тысяч детей

С 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ во всех регионах вводится бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На организацию горячего питания для учеников начальной школы горячим в этом году в регионе будет направлено более 261,4 млн рублей. Большая часть средств - 219,6 млн рублей - деньги федерального бюджета.

Вопрос питания школьников был рассмотрен сегодня на заседании областного правительства. там шла речь про подготовку к новому учебному году.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина во всех регионах вводится бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, благодаря увеличению федерального финансирования на питание, удалось высвободить средства на другие направления отрасли образования.

Из областного бюджета на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием направят 15,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 26,1 млн рублей.

В Верхневолжье в новом учебном году бесплатным горячим питание будут обеспечены более 57,8 тысяч учеников начальных классов.

Добавим, что не придется платить за обеды и 18 тысячам школьников из семей с невысоким уровнем дохода. На эти цели в областном бюджете на текущий год предусмотрено свыше 57,7 млн рублей.