Житель Тверской области угнал иномарку в Калининском районе

Автомобиль вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 32-летний житель деревни Березино Калининского района. Мужчина рассказал, что оставил иномарку в селе Бурашево у дома знакомых, к которым приехал в гости. Утром выяснилось, что его автомобиль пропал.

На место выехала полиция, на автомобиль составили ориентировку. Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавшее транспортное средство в черте города Твери.

По подозрению в угоне был задержан ранее судимый неработающий 36-летний житель Калининского района.

Мужчина пояснил, что угнал автомобиль, чтобы доехать до областного центра, но в пути закончился бензин.Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник выкинул в урну ключи от иномарки и телефон.

охищенные автомобиль и телефон возвращены законному владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.