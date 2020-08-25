Тверских угонщиков внедорожника будут судить в Великих Луках

Фото с места аварии с участием тверичан в Псковской области. Фото: портал ВЛуки.ру/vluki.ru.

Новостной портал vluki.ru приводит информацию, что под суд пойдут трое жителей Тверской области, которые в Великих Луках угнали дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser. После этого преступники попали в ДТП. Один из злоумышленников погиб на месте.

История произошла в 2018 году. Трое тверичан прибыли в Великие Луки на машине Infiniti с поддельными номерами. Здесь на улице Горная они взломали и угнали внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью в 4,5 млн. руб.

Затем один из преступников сел за руль Land Cruiser, а двое других в Infiniti, и группировка отправилась в путь. В районе деревни Сыроквашино в Невельском районе Псковской области произошла страшная авария, в которой один из злоумышленников умер. От Infiniti мало что осталось.

Оставшихся в живых угонщиков задержали. Внедорожник Toyota вернули хозяину. Два года шло расследование, и вот теперь уголовное дело будет передано в суд. По одной из статей, за кражу в составе группы в особо крупном размере, тверичанам могут дать до 10 лет колонии и назначить штраф.