На трассе в Тверской области водитель на иномарке сбил лося

В ДТП пострадал один человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла рано утром, 24 августа, на 171-м км автодороги М-9 "Балтия" Зубцовского района Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 62-летний водитель автомобиля "Peugeot 206" при движении в сторону Москвы наехал на лося, пересекавшего проезжую часть.

При наезде животное отбросило на двигающийся позади в попутном направлении автомобиль "Kia Sportage" под управлением 37-летней женщины.

Водитель "Peugeot 206" обратился в больницу позднее, он самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь и был госпитализирован в ЦРБ г. Ржева.