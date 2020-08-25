Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Тверской области мужчина попал под поезд

ЧП случилось на перегоне Торжок-Льняная
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
КомментироватьОставить комментарий
Мужчину насмерть задавило поездом в Тверской области

Мужчину насмерть задавило поездом в Тверской области

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ЧП произошло в 9:40 утра 25 августа на 43-м км перегона Торжок-Льняная, вблизи деревни Голенищево Октябрьской железной дороги.

Рейсовым поездом сообщением Торжок- Ржев на указанном участке был смертельно травмирован мужчина.

- Для установления личности погибшего и выяснения всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛО МВД России на станции Тверь, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

ЧП