МЧС предупреждает о сильном дожде жителей Тверской области

В отдельных районах Тверской области пройдут сильные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью и утром 26 августа в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь. О непогоде, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, жителей Верхневолжья предупредило региональное МЧС.

Отметим, что несмотря на осадки, в регионе сохраняется тепло. Днем воздух будет прогреваться до +23 градусов.

Спасатели напоминают, что при сильном дожде, а также при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Водителям следует быть более аккуратными и бдительными на дорогах.