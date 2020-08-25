23-летний кареглазый парень пропал в Тверской области

Молодой человек пропал 21 августа Фото: ВПСО "Сова"

Данила Вячеславович Житник, 1997 года рождения, пропал в Конаковском районе Тверской области. Его местонахождение неизвестно с 21 августа.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Сообщается, что молодой человек ростом 170 см, плотного телосложения, темноволосый, кареглазый, одет в олимпийску, серую футболку, бежевые шорты, черно-белые кроссовки. При себе имеет телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)721-45-15, 8(910)646-34-34 или 102.