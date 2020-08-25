В Тверской области разыскивают пожилую женщину с зелёным ведром

В Кимрском районе пропала Людмила Бокая 1939-го года рождения. Фото: ВПСО "СОВА"

В Тверской области пропала Людмила Бокая 1939-го года рождения. Известно, что 22 августа 2020 года женщина ушла в лес со станции «124 километр» (пассажирская платформа Савёловского направления Московской железной дороги в Кимрском районе). С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: низкий рост (150 см), худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Людмила Бокая была одета в молочного цвета куртку, коричневые брюки и резиновые сапоги. На голове носила белый платок, при себе имела зелёное ведро и серый рюкзак.

Сообщается, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Поисковикам из тверского поисково-спасательного отряда "СОВА" требуются добровольцы для помощи в розыске пропавшей. Всех, кто имеет какую-либо информацию о ней, просят сообщить по номеру 112 или координатору поиска: 8(900)118-72-82.