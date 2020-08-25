Фигурантам может грозить до пятнадцати лет нахождения за решёткой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двух неработающих иностранных граждан, гостей из Средней Азии, которые сделали так называемую "закладку" в одном из тверских дворов.

В тайнике обнаружился тяжёлый наркотик - распространённый полусинтетический опиоид массой 1,91 грамма. В уголовной практике это квалифицируется как значительный размер.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Фигурантам может грозить до пятнадцати лет нахождения за решёткой.