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Полицейские задержали в Твери иностранцев, подозреваемых в наркоторговле

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие
Виктория ТушковаВикторияТушкова
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Фигурантам может грозить до пятнадцати лет нахождения за решёткой.

Фигурантам может грозить до пятнадцати лет нахождения за решёткой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двух неработающих иностранных граждан, гостей из Средней Азии, которые сделали так называемую "закладку" в одном из тверских дворов.

В тайнике обнаружился тяжёлый наркотик - распространённый полусинтетический опиоид массой 1,91 грамма. В уголовной практике это квалифицируется как значительный размер.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Фигурантам может грозить до пятнадцати лет нахождения за решёткой.

Криминал