Один человек заразился коронавирусом в Твери 25 августа

В Тверской области подтверждено 23 случая коронавируса Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 25 августа 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них один зараженный - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5259 человек.

4084 заболевших излечились от инфекции. 179 человек умерли.

996 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1705 (+1 за сутки)

Кимры 555

Конаковский район 415

Ржев 368 (+6)

Калининский район 276

Лихославльский район 243

Торжок 214 (+2)

Вышневолоцкий округ 169 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.