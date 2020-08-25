Один человек заразился коронавирусом в Твери 25 августа

В Тверской области подтверждено 23 случая коронавируса
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 25 августа 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них один зараженный - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5259 человек.
4084 заболевших излечились от инфекции. 179 человек умерли.
996 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1705 (+1 за сутки)
Кимры 555
Конаковский район 415
Ржев 368 (+6)
Калининский район 276
Лихославльский район 243
Торжок 214 (+2)
Вышневолоцкий округ 169 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО