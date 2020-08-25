В оранжерее Ботанического сада в Твери зацвел "гламурный" банан

"Гламурный" банан зацвел в Ботаническом саду Твери Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"

В оранжерее Ботанического сада Тверского госуниверситета зацветает самый "гламурный" из бананов.

- Банан бархатный (Musa velutina) с дивными розовыми соцветиями, из которых потом появятся такие же дивно-гламурные розовые плоды, - пишут работники сада в соцсети.

Банан бархатный (Musa velutina) или Розовый банан, является диплоидным видом дикого банана. Эти растения родом из индийского региона Ассам и Восточных Гималаев. Сейчас данный вид банана популярен по всему миру.

Его плоды длиной около 8-10 см действительно розовые и пушистые. Их можно есть, но чаще растение выращивают в декоративных целях.

Посмотреть на необычное растение жители Твери смогут, посетив оранжерею сада в переулке Шевченко, 16.