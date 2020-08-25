Ослепленная солнцем женщина насмерть сбила пешехода в Тверской области

Пешеход погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП случилось утром, 25 августа, на 186-м км + 930 м трассы М-10 в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21099, наехала на женщину-пешехода, которая переходила дорогу в зоне действия пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход погибла на месте. Водитель пояснила, что не заметила переходившего дорогу человека из-за солнца.