Трое детей оказались в больнице с огнестрельными ранениями в Тверской области

Троих подростков доставили в больницу с огнестрелом Фото: областной минздрав

ЧП произошло вечером, 21 августа, в Максатихинском районе Тверской области. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, трое подростков получили огнестрельные ранения дробью. Обстоятельства случившегося в ведомстве не уточняют.

Прокурором Тверской области прокурору Максатихинского района поручено провести проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка исполнению родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства об оружии.

Также будет проверена работа органов и учреждений системы профилактики по защите прав несовершеннолетних.