В тверские детсады пойдут 23 тысячи человек

23 тысячи юных тверичан пойдут в учебном году в детсады. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери в новом учебному году будут функционировать 81 детский сад и 18 классов подготовки к школе. Приём детей в образовательные учреждения заканчивается 1 сентября. Однако в течение года места могут освобождаться.

В материале из отдела информации и аналитики администрации Твери напоминают, что начинать устраивать ребёнка в детский сад нужно буквально с того момента, как выписано его свидетельство о рождении.

Подать заявку возможно, к примеру, через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре или напрямую в саду. Если регистрация идёт через «Госуслуги» и МФЦ, в течение месяца нужно принести подлинники документов. Встать в очередь возможно не более чем в три садика.

Укомплектовываются детсады автоматически из списков детей, которые включены в систему «Е-услуги. Образование». Отслеживать количество человек в очереди можно через портал «Госуслуги». 50% мест выделяют для льготников.