Бесплатную школьную форму начинают выдавать в Тверской области

Как сообщает областное правительство, бесплатные комплекты формы получат более 12 тысяч детей. Фото: ПТО

Бесплатная выдача школьной формы для детей из многодетных семей начата в регионе в этом году по по инициативе губернатора Игоря Рудени. Эта мера введена в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Всего в этом году школьной формой будут бесплатно обеспечены более 12 тысяч детей.

Как сообщает областное правительство, комплекты формы будут выдавать с 25 по 29 августа. Первые в очереди - родители детей, идущих в первый класс. Родителям при получении необходимо иметь при себе паспорт и свидетельства о рождении детей. Места выдачи костюмов определяются главами муниципалитетов.

Если форма вдруг не подойдет, необходимо в течение 30 календарных дней обратиться в ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» с заявлением в свободной форме об обмене комплекта. Новый комплект должен быть предоставлен в течение 15 дней.

Консультации по выдаче школьной формы можно получить по номеру горячей линии: 8-800-201-22-62.