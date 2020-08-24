Директор предприятия в Тверской области уклонился от уплаты налогов на крупную сумму

Директору предприятия грозит до семи лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области на одном из предприятий Ржева сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявили факт сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам и страховым взносам.

По версии следствия, в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года директор предприятия проводил операции по расчету с кредиторами, минуя рассчетные счета организации. Таким образом подозреваемый скрыл более 3 миллионов рублей, которые должны были пойти на оплату налогов и страховых взносов.

Оделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ. За уклонение от уплаты налогов фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ведется следствие.