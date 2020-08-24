В Тверской области бывший осужденный угнал автогрейдер

Похитителя автогрейдера задержали полицейские в Тверской области Фото: архив "КП"

С заявлением о хищении транспортного средства в полицию обратился директор коммерческой фирмы по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Мужчина рассказал, что с территории предприятия, расположенного в поселке Куженкино Бологовского района, неизвестные угнали принадлежащий фирме автогрейдер "ГС-14.2".

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Полицейским удалось установить предполагаемого угонщика. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. По месту проживания мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в совершенном преступлении.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенный автогрейдер вернули владельцу.