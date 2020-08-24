В Тверской области учреждения образования готовы к новому учебному году

Губернатор провел селектор по готовности к новому учебному году. Фото: ПТО

24 августа губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи обсудил с главами муниципалитетов готовность учреждений образования региона к началу нового учебного года.

Пор информации областного правительства, в целом школы, колледжи и другие образовательные учреждения готовы начать учебный процесс.

В преддверие его ремонты провели в 89 образовательных организациях.

- В новом учебном году наши учреждения образования начнут работу в полноценном, очном режиме. В каждом учреждении должны быть приняты меры для обеспечения эпидемиологической безопасности детей, - акцентировал внимание губернатор.

Игорь Руденя отметил, что необходимо обеспечить дезинфекцию помещений, проверки температуры при входе, установить дозаторы с антисептиком для обработки рук, разведены занятия разных классов и групп, чтобы дети не пересекались.

Губернатор также поручил проверить состояние каждого школьного автобуса. В регионе их 424 на 622 маршрута. Они будут возить больше 10700 школьников.

На селекторе обсудили и обеспечение безопасности детей на дорогах.

- Рядом с каждой школой и детским садом по пути следования воспитанников должны быть обустроены пешеходные переходы, нанесена соответствующая разметка, установлены дорожные знаки, освещение, - отметил губернатор.

В каждом образовательном учреждении должен быть оформлен «уголок безопасности».