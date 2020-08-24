Следователи наградили двух подростков в Тверской области

Матвей Виноградов удостоен ведомственной медали "Доблесть и отвага" Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В следственном управлении СК России по Тверской области заместитель руководителя регионального управления вручил ведомственные награды двум подросткам.

За оказанную помощь в спасении мужчины 15-летний ученик МОУ СОШ №38 города Твери Матвей Виноградов удостоен ведомственной медали "Доблесть и отвага".

В январе 2020 года школьник, вместе с еще тремя пассажирами, помог мужчине, который упал с платформы на рельсы перед приближающейся электричкой.

Жителю Конаковского района Тверской области 17-летнему Даниле Бородину была вручена Благодарность Председателя Следственного комитета России за активную гражданскую позицию и готовность бескорыстно прийти на помощь. Данила входит в состав поискового отряда "Сова". Несколько поисковых операций с его участием были завершены успешно.