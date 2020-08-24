Средняя сумма ипотечного кредита в Тверской области - 2,1 млн рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тверская область оказалась на 47-й строчке рейтинга регионов по развитию ипотеки: за последние двенадцать месяцев на тысячу человек экономически активного населения у нас было оформлено 17,3 ипотечных кредита.

Рейтинг регионов РФ по развитию ипотеки составили специалисты рейтингового агентства "РИА". По данным исследователей в первом полугодии 2020 года (по сравнению с тем же периодом 2019-го года) в Тверской области количество взятых ипотечных кредитов снизилось на 6,7%. Сумма средней ипотеки составила 2,1 млн рублей.

Средний показатель по России - тот же, что и у нас - 17,3 кредита на тысячу человек. Однако, в среднем по РФ количество ипотечных кредитов в первом полугодии выросло (на 3,8%).

Первую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь около 30 человек из тысячи взяли за последние 12 месяцев кредит на покупку жилья. На второй и третьей позициях находятся Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Замыкает рейтинг развития ипотеки Ингушетия, здесь за последний год на тысячу человек экономически активного населения было взято 0,9 ипотечных кредита. В тройке аутсайдеров также Чеченская республика и Дагестан.