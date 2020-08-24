Госавтоинспекторы Тверской области остановили пассажирский автобус, второй водитель которого спал в багажном отделении

Водитель лег спать в багажном отделении, потому что в салоне не вытянуть ноги Фото: УГИБДД России по Тверской области ("Патруль 69, скрин видео)

Госавтоинспекция Тверской области в программе "Патруль 69" 24 августа сообщила, что на 181-м км трассы М-10 "Россия" в Тверской области 14 августа был остановлен пассажирский автобус, следующий по маршруту "Санкт-Петербург - Уфа".

Водителя, который находился за рулем, проверили, его документы были в порядке. Пассажиров в салоне не было. Сотрудники ГИБДД заметили, что люк багажного отделения закрыт не плотно, а внутри, под полом, спит второй водитель.

Мужчина пояснил, что выбрал такой небезопасный способ отдыха, потому что в салоне не вытянуть ноги.

- В отношении нарушителя составлен административный материал. За перевозку пассажира вне кабины автомобиля водитель оштрафован на 1000 рублей, - сообщили в ведомстве.