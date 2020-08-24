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Администрацию поселка в Тверской области обязали обустроить площадки для сбора мусора

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Суд обязал администрацию обустроить площадки для сбора мусора

Суд обязал администрацию обустроить площадки для сбора мусора

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Молоковского района провела проверку соблюдения администрацией поселка Молоково требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Установлено, что на территории поселка контейнеры для сбора ТКО установлены непосредственно на землю, обустроенные контейнерные площадки - места накопления ТКО отсутствуют, что противоречит требованиям законодательства.

Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Молоково обязанности надлежащим образом обустроить места накопления твердых коммунальных отходов.

Судом требования прокурора района удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.