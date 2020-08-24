Игорь Руденя поздравил двух жителей Тверской области с почетными наградами

Вклад в культуры двух жителей Тверской области отмечен на самом высоком уровне в России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Указом Президента РФ государственных наград удостоены тверская детская поэтесса Гайда Лагздынь и художник из Кимрского района Владимир Ростов. Губернатор Игорь Руденя направил им свои поздравления.

Гайда Лагздынь награждена орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

- На Вашем замечательном, многогранном творчестве выросло не одно поколение граждан России и других государств, - подчеркнул губернатор в поздравлении писательнице.

Гайда Лагздынь написала больше 160 книг.

Владимиру Ростову присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

- Яркий и талантливый мастер, Вы продолжаете в своем творчестве традиции отечественного изобразительного искусства. Созданные Вами работы находят живой отклик в сердцах людей, раскрывают красоту нашей Родины – России, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Владимир Тимофеевич является членом «Союза художников России». Его картины в находятся музеях Москвы и Республики Крым, в галерее Хайдельберга (Германия). Работы Ростова вошли в ежегодный каталог-справочник «Искусство России – 2019», издаваемый Международным художественным фондом.

В 2019 году художник инициировал благотворительный проект «Арт-терапия» для детей с ограниченными возможностями здоровья.