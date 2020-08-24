Молоко с растительными стеринами обнаружено в магазинах Твери

Молочная продукция не прошла контроль качества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Образцы молочной продукции были направлены на исследование Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

В ходе лабораторной проверки специалистами Тверской межобластной ветлаборатрии установлено присутствие кампестерина, стигмастерина и бета-ситостерина в питьевом молоке из Краснодарского края (место отбора - г. Бологое и г. Тверь, Тверской области) и в питьевом молоке из Московской области (место отбора - г. Тверь).

Полученные результаты экспертиз направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в Управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителей продукции.