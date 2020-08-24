В Твери водитель на иномарке сбил маленького мальчика

Пострадавшего ребенка доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 22 августа, около гипермаркета на Октябрьском проспекте в Твери.

По информации Госавтоинспекции Тверской области, 67-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Camry", сбил четырехлетнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту прокурор Московского района Твери проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.